Neuer Direktor an Richard-Schirrmann-Schule : Die Förderschulen sind auch in Zukunft wichtig

Sebastian Wolf ist der neue Schulleiter an der Richard-Schirrmann-Schule. Foto: Ingo Eisner

Hennef-Bröl Sebastian Wolf ist seit November neuer Leiter der Richard-Schirrmann-Schule in Bröl. Sein Ziel: Die Schüler sollen sich wohlfühlen und die Möglichkeit haben, später auch am Regelschulsystem teilzunehmen. Und das gelingt – sogar einem großen Teil der Schulabgänger.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ingo Eisner

Der Spaß an der neuen Aufgabe ist ihm anzumerken, als er an seinem Schreibtisch Platz nimmt. Sebastian Wolf ist seit November neuer Leiter der Richard-Schirrmann-Schule in Bröl und folgt damit auf Marcel Meinecke, der die Förderschule des Rhein-Sieg-Kreises mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung vier Jahre lang leitete. Meinecke, der das Amt von dem langjährigen Schulleiter Jürgen Heinzer übernommen hatte und im Sommer an eine Förderschule im Oberbergischen Kreis wechselte, musste sich noch mit den umfangreichen Umbaumaßnahmen an der Schule beschäftigen.

„Die sind abgeschlossen“, sagt Wolf. Dennoch gibt es einige Herausforderungen – wie der steigende Förderbedarf, aber auch die zunehmende Digitalisierung, denen sich der neue Schulleiter stellen will. Für den 46-jährigen verheirateten Vater von zwei Töchtern, der in Kassel geboren wurde, in Köln studierte und mit seiner Familie in Porz-Langel lebt, ist aber vor allem wichtig, dass die Schule ein Ort zum Wohlfühlen sein soll. „Mein Team und ich arbeiten jeden Tag daran, unser Schulleben so zu gestalten, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler gerne zur Schule kommen und wir sie ein Stück auf ihrem Weg in die Zukunft begleiten können“, sagt Wolf. Zudem hat er sich zum Ziel gesetzt, vielen Kindern die spätere Teilnahme am Regelschulsystem zu ermöglichen.

Ein Fünftel der Schulabgänger schafft an eine Regelschule

„Im kommenden Sommer verlassen 30 Kinder die Schule. Ein großer Teil davon wechselt an eine Regelschule“, freut sich Wolf, der in seiner Freizeit gerne im Garten arbeitet, Sport treibt und kocht. Nach dem Abschluss seines Sonderschulpädagogik-Studiums sammelte er zunächst an einer Förderschule in Dormagen und ab 2016 an der Troisdorfer Don-Bosco-Schule reichlich Erfahrungen. „Dort gehörte ich zum Schulleitungsteam“. Bereits seit Februar ist er nun in Bröl tätig und übernahm im Sommer zunächst kommissarisch und ab November komplett die Leitung der Schule.

150 Kinder werden an insgesamt drei Standorten von 35 Pädagogen unterrichtet. Bis vor zwei Jahren gab es neben Bröl und Siegburg noch den Standort in Eitorf. „Da dort die Räume nicht ausreichten, gab es einen Umzug in ein Gebäude in Windeck-Herchen“, sagt Wolf. Dort würden derzeit drei Klassen unterrichtet. „Perspektivisch wird im kommenden Jahr dort noch ein vierter Klassenverband eingerichtet“, so Wolf. Somit zeigt sich, dass der Förderbedarf nicht nur vorhanden ist, sondern stetig steigt.

„Für mich ist die Förderschule als wichtige Schulform gar nicht wegzudenken und wird auch in Zukunft benötigt “, sagt Wolf. Sorgen macht er sich allerdings um die gesellschaftliche Entwicklung. Kinder zeigen laut dem Schulleiter bereits im Kita-Alter Auffälligkeiten. „Sie haben zumeist ein negatives Bild vom Bildungssystem und bereits früh schlechte Erfahrungen gemacht“. Dem will Wolf mit seinem Team entgegen wirken. „Wir wollen, dass die Kinder gerne zur Schule kommen“. Den neuen Herausforderungen der Digitalisierung will der Kreis als Schulträger laut Wolf Rechnung tragen.

Schule soll weiter geöffnet werden, auch für Kollegen ohne Lehramtsstudium

So sollen künftig alle Schülerinnen und Schüler der Schirrmann-Schule mit I-Pads und die drei Schulstandorte mit Smart-Board-Tafeln ausgestattet werden. „Einige I-Pads sind in den Klassenverbänden bereits vorhanden“. Zudem wurde an der Schule ein Lehrer-Arbeitskreis gegründet, der sich ausführlich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Außerdem soll es an der Schule künftig einen Digitalisierungsbeauftragten geben. Für Wolf gibt es aber auch weitere wichtige Themen. „Wir müssen die Schule weiter öffnen, um dem Bedarf gerecht zu werden“, sagt der Schulleiter und meint damit multiprofessionelle Teams, die nicht unbedingt aus Lehrern bestehen müssen.

„Wir haben hier beispielsweise einen Pädagogen, der kein Lehrer ist, privat gerne Gitarre spielt und Schmiedearbeiten verrichtet. Er bietet hier musikalische und handwerkliche Schüler-Arbeitsgemeinschaften an. Das schafft zusätzliche Motivation“, weiß Wolf. Zudem gibt es einen Schulsozialarbeiter, eine Übermittagsbetreuung und eine Förder-OGS, die von zwei pädagogischen Betreuern geleitet wird. Die Schule hat laut ihrem neuen Leiter die Corona-Pandemie bisher gut überstanden und ist auch nicht von einer Krankheitswelle im Kollegium erfasst worden.

„Das ist auch gut, denn es ist derzeit sehr schwierig, Personal zu finden“, so Wolf. So gilt es beispielsweise, einen Nachfolger des Konrektors Jörg Schütt ausfindig zu machen, der sich in diesem Jahr in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet hat. „Die Stelle ist bereits ausgeschrieben“, weiß Wolf, der sich nun auf die Schulweihnachtsfeier freut, die für Mittwoch, 21. Dezember, geplant ist. „Solche Begegnungen mit Schülern, Eltern und Lehrern sind wichtig, um gemeinsam Schule zu erleben“, sagt Wolf.