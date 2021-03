RSVG-Mieträder weniger genutzt als erhofft : Niederkassel: Nutzerzahlen der Mieträder erst im Sommer

Niederkassel Die Stadt zahlt 24.000 Euro jährlich für RSVG-Mietfahrräder. Der anfangs gute Nutzungstrend hat sich nicht bestätigt. Ob das System im ganzen Kreis eine Zukunt hat, ist noch offen.

Eine erste Evaluation der Nachfrage und Nutzerzahlen werde der Rhein-Sieg-Kreis erst zum Sommer vorlegen, so die Stadt, die jährlich über 24 000 Euro für das Miet- radangebot im Stadtgebiet an die RSVG zahlt. Tatsächlich ließen sich die Nutzer- und Nachfragezahlen ebenso wie die Ausleihungen an den einzelnen Stationen im komplett digitalisierten Entleihsystem durch den RSVG-Partner Nextbike „in Echtzeit auf Knopfdruck abrufen“. Diese Möglichkeit sei auch bereits genutzt worden, bestätigt ein Insider der RSVG auf Nachfrage des General-Anzeigers und legt Zahlen vor.

Kleinere Stationen sind Schlusslichter

Diese zeigen, dass in den ersten Entleihmonaten die Station am Rathausplatz im oberen Drittel der langen Nutzungsliste zu finden ist. Andere Stationen wie an der Kirche und dem Hallenbad in Lülsdorf sowie am Markt Rheidt und an der Fähre Mondorf landeten zunächst im Mittelfeld. Die kleinen Stationen in Stockem oder an der Uckendorfer Feuerwehr zählen bei Ausleihungen und Rückgaben von Rädern offenbar zu den Schlusslichtern in der Region.