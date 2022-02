Solidarität mit der Ukraine : 400 Menschen demonstrieren in Niederkassel gegen Putins Krieg

Für Frieden in der Ukraine: In Niederkassel gab es eine Solidaritätskundgebung mit Bürgermeister Stephan Vehreschild (links). Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Niederkassel Rund 400 Menschen haben in Niederkassel ihre Solidarität mit der Ukraine gezeigt und gegen Putins Krieg demonstriert. Bürgermeister Stephan Vehreschild sagte: „Wir rufen Putin auf, den Menschen in der Ukraine den Frieden zurückzugeben.“

Die im Rat von Niederkassel vertretenen Fraktionen und ihre Parteien haben gemeinsam mit Bürgermeister Stephan Vehreschild und den Kirchengemeinden zu einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine aufgerufen. Knapp 400 Menschen sind der Einladung gefolgt, sich auf dem Rathausplatz zu versammeln und für den Frieden zu demonstrieren. „Ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Menschen auf den Weg machen würden“, sagte ein Teilnehmer, der mit einer kleinen blau-gelben Papierfahne in der Hand seine Sympathie für die Menschen in der Ukraine zum Ausdruck brachte.

Ukrainerin singt Nationalhymne

Pfadfinder, Karnevalisten, Kolpingfamilien, junge und alte Menschen – alle waren dem Aufruf gefolgt. Bürgermeister Stephan Vehreschild sagte: „Wir in Niederkassel sind entsetzt über die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Mit nichts ist dieser Überfall zu rechtfertigen. Wir setzen hier ein Zeichen, wohl wissend nur ein kleines Zeichen, um den Kriegstreibern in Moskau zu zeigen, dass wir keinen Krieg akzeptieren und tolerieren. Wir rufen Putin auf, den Menschen in der Ukraine den Frieden zurückzugeben.“