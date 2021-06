Radunfall in Niederkassel-Lülsdorf : 62-jähriger E-Biker zieht sich bei Sturz schwere Gesichtsverletzungen zu

Niederkassel-Lülsdorf Ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt sich am Freitagnachmittag bei Sturz auf dem Radweg bei Niederkassel-Lülsdorf schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Kölner Klinik geflogen.

Gegen 17 Uhr am Freitagnachmittag bemerkten Zeugen an der Kreuzung Rheinstraße/Uferstraße in Niederkassel-Lülsdorf einen schwer gestürzten Radfahrer. Ein 62-Jähriger war aus noch ungeklärten Gründen mit seinem E-Bike auf der abschüssigen Strecke zum ehemaligen Fähranleger gestürzt und in den Hang rheinabwärts gefallen.