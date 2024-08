Blindenhunde erlitten Schreck 70-Jähriger übersieht in Mondorf entgegenkommendes Auto

Am Donnerstagmittag sind im Kreuzungsbereich Rheidter Straße und Eifelstraße in Niederkassel-Mondorf zwei Autos zusammengeprallt. Der 70-jährige Fahrer eines 1er BMW, der in Fahrtrichtung Rheidt unterwegs war, übersah beim Abbiegen in die Eifelstraße die Vorfahrt eines Audi, der mit zwei Personen besetzt war. Zudem befanden sich in dem Auto noch zwei Blindenhunde.