Nach sechs Monaten Restauration : Alte Grabkreuze sind zurück in Lülsdorf

Alte Grabkreuze sind zurück in Lülsdorf

Niederkassel Die Restaurierung und Wiederaufstellung ist nach sechs Monaten erfolgreich abgeschlossen. Jetzt schmücken die Kreuze den Park neben der ehemaligen Pfarrkirche.

Kostenübernahme durch die Stadt

Sie hatten die Grabkreuze auf dem ehemaligen Friedhof, der heute als kleiner Erholungspark dient, geborgen. Die Kreuze, die zum Teil aus Drachenfelstrachyt und aus Andesit gearbeitet sind und an denen nach vielen Jahrzehnten der Zahn der Zeit nagte, sollten nach dem Willen der Mitglieder vor dem Verfall gerettet und so der Nachwelt erhalten werden. „Nachdem wir mit Manuela Prechtel eine Restauratorin gefunden hatten, sind wir an die Stadt Niederkassel herangetreten.