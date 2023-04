Niederkassel bleibt beim Investitionsplan Am Schulzentrum wird nicht gespart

Sparmaßnahmen in Höhe von rund 500.000 Euro schlug die Verwaltung vor, jedoch formulierte sie keinen Beschlussvorschlag. Walbröhl: „Die Politik berät und entscheidet.“ Und obwohl dazu auch die Kämmerin ihre Stellungnahme formulierte und anmahnte, dass die Berücksichtigung der Einsparbemühungen ein erster Baustein des zukünftigen Haushaltssicherungskonzeptes sei, waren sich die Fraktionen in der Beschlussfassung einig. Sie nahmen die Einsparmöglichkeiten zur Kenntnis, wollten aber keine davon realisieren und verwiesen die Möblierung der Gebäude in ein gesondertes Leistungsverzeichnis. khw