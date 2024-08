Verhandlung am Amtsgericht Siegburg Anklage wegen Übergriffs im Tannenwäldchen Niederkassel

Ein 27-Jähriger musste sich vor einem Schöffengericht am Amtsgericht Siegburg verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 13. April eine Frau in Niederkassel sexuell genötigt zu haben. Beim ersten Termin in der Vorwoche war die Geschädigte nicht erschienen. Nun machte sie beim Fortsetzungstermin am Dienstag ihre Aussage. Den Vorsitz hatte Richter Ulrich Wilbrand.