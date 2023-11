Diebstahl in Niederkassel-Lülsdorf Unbekannte stehlen zwei Autos im Gesamtwert von 100.000 Euro

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Niederkassel-Lülsdorf zwei hochwertige Autos im Gesamtwert von 100.000 Euro gestohlen. Der dunkelgrüne Audi RS 4 und der schwarze Audi S6 parkten nach Angaben der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises nebeneinander vor Häusern an der Bachstraße. Der Diebstahl sei den beiden Eigentümern am Dienstagmorgen aufgefallen.