Bergung mit Traktor : Auto rollt bei Niederkassel in den Rhein

Niederkassel Ein Auto ist am Freitagnachmittag in Niederkassel-Mondorf in den Rhein gerollt. Rettungskräfte haben das Fahrzeug mithilfe eines Baggers rausgezogen. Verletzt wurde niemand.

Ein Kleintransporter ist am Freitagnachmittag bei Niederkassel-Mondorf in den Rhein gerollt. Rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW rückten zunächst gegen 15 Uhr an den Unfallort am Steiger des Wasser- und Schifffahrtsamt aus. Da zunächst unklar war, ob sich Personen in dem Wagen befanden, kamen auch Taucher an die Unfallstelle. Wehrleute sicherten zudem das Gebiet vom Wasser aus ab. Letztlich stellte sich jedoch heraus, dass sich niemand in dem Wagen befand.