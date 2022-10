Ins Gebüsch geschleudert : Auto stößt in Mondorf mit Lokomotive zusammen

Mondorf In Mondorf hat eine Autofahrerin eine entgegenkommende Lokomotive übersehen. Die Polizei sprach von „großem Glück“ für die Fahrerin.

Eine 55-jährige Autofahrerin wollte am frühen Dienstagmorgen von der Rheidter Straße in Mondorf in die Straße Am Thelenkreuz abbiegen. Dabei übersah die Frau eine entgegenkommende Lokomotive der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG), die auf dem Weg zum Lülsdorfer Evonik Werk war.