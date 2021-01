Unfall auf der Wahner Straße : Autofahrerin wird bei Zusammenstoß in Niederkassel verletzt

Niederkassel Auf der Wahner Straße in Niederkassel sind am Mittwochmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau wurde dabei verletzt. Die Straße war kurzzeitig nur einspurig befahrbar.

In Niederkassel-Ranzel ist am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr eine Person bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach GA-Informationen war ein Mann in seinem Kleinbus auf der vorfahrtsberechtigten Wahner Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als eine Autofahrerin aus der Ommerichstraße kommend auf die Hauptstraße auffahren wollte.