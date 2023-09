Bürgermeisterwahl in Niederkassel Benjamin Meybohm will ins Rathaus

Eigentlich wollte Meybohm noch nicht so früh an die Öffentlichkeit. Doch als er sich einmal entschlossen hatte, seinen Hut in den Ring zu werfen, wurde er von der Eigendynamik überrascht. „Jetzt musste ich mir sogar von ein paar jungen Leuten Instagram erklären lassen“, so der gebürtige Duisburger. Nachdem er ein junges Unternehmen aufgebaut und mit ihm seine Ziele erreicht hat, kann er sich nun einer neuen Herausforderung stellen. „Ich habe mich bereits mit verschiedenen Kommunalpolitikern getroffen, um mir ein Bild von politischer Arbeit zu machen.“ Er ergänzt: „Viele Menschen, denen ich begegne, sagen mir, ich hätte keine Ahnung von Politik und Verwaltung. Aber wir sind hier in die missliche Lage gekommen durch Menschen, die wissen, wie Politik und Verwaltung gehen“. Als Beispiel nennt er fehlende Gewerbeflächen und Gewerbegebiete.