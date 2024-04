Mehr Kontrollen in Niederkassel Beschwerden über Hundekot nehmen zu

Bis zu 1500 Euro Bußgeld erwarten diejenigen, die sich nicht an die Vorschriften für die Hundehaltung halten. Die Hinterlassenschaften führten insbesondere auf Gehwegen immer wieder zu Verärgerung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. In der Verordnung der Stadt sei klar geregelt, dass die Person, die den Hund ausführe, die Verschmutzung unverzüglich beseitigen müsse. Deshalb sind die Besitzer verpflichtet, genügend Hundekotbeutel oder ein andere geeignete Behältnisse mitzuführen. Bei Verstößen gegen diese Vorschriften sind Bußgelder von rund 60 Euro möglich. Die kostenlosen Beutel gibt es sowohl in den Hundekotspendern im Niederkasseler Stadtgebiet als auch am Empfang des Rathauses. Städtische Mitarbeiter füllen die Spender regelmäßig wieder auf, so die Stadt.