Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche 85-jähriger Niederkasseler per SMS um 850 Euro betrogen

Ein 85-Jähriger aus Niederkassel ist am Samstagabend um rund 850 Euro betrogen worden. Der Senior habe eine SMS erhalten, in der er - scheinbar von seiner Bank - dazu aufgefordert worden sei, auf einer Internetseite persönliche Daten anzugeben, so die Polizei. Das Geld sei daraufhin vom Bankkonto abgebucht worden.