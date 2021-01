Neues Wohngebiet in Niederkassel : Bewerbungen für einen Platz „Im Obstgarten“ starten bis Sommer

Neues Wohngebiet in Niederkassel

Auf diesem Gelände in Rheidt soll das Neubaugebiet Im Obstgarten/Gladiolenweg entstehen. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Am Ostrand von Niederkassel-Rheidt entsteht ein neues Wohngebiet. Das Bebauungsplanverfahren soll voraussichtlich im Februar abgeschlossen werden.

Die Vorbereitungen für das geplante Wohngebiet an der Litauer Straße und am Gladiolenweg am Ostrand von Rheidt sind auf der Zielgeraden. Eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes, um aus heutigen Acker- und Grünflächen Bauland zu machen, hat der Rat der Stadt Niederkassel im Dezember verabschiedet. Parallel dazu laufen derzeit die Arbeiten, den noch im Entwurf vorliegenden Bebauungsplan 158 Rh zur Beschlussreife zu bringen. Im Bebauungsplan werden Grundstücksgrößen und -zuschnitte, Freiräume sowie Art, Anzahl und Höhe der Wohnbebauung festgesetzt.