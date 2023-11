Prozessauftakt vor dem Bonner Landgericht Troisdorfer soll eine Frau am Stockemer See vergewaltigt haben

Es wurde wohl nicht viel gesprochen auf der Fahrt, so viel steht nach dem ersten Verhandlungstag fest. Vor dem Bonner Landgericht hat am Dienstagmorgen das Verfahren um eine mutmaßliche Vergewaltigung auf einem Feldweg am Stockemer See in Niederkassel begonnen – und die Schilderung, die der Angeklagte dem Gericht von dem Geschehen in seinem Auto lieferte, wich gar nicht so sehr von jener in der Anklageschrift ab. Mit einem entscheidenden Unterschied: Der Angeklagte gab an, dass der Beischlaf auf der Rückbank einvernehmlich gewesen sei. Er habe keinerlei Widerstand oder Gegenwehr bemerkt, ließ der Angeklagte seinen Anwalt dem Gericht berichten.