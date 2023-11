Feuer bricht auf Parkplatz in Niederkassel aus Brand eines BMW zieht drei weitere Autos in Mitleidenschaft

Niederkassel · Ein BMW ist am frühen Montagmorgen auf einem Parkplatz in Niederkassel in Brand geraten. Das Feuer zog drei weitere Autos in Mitleidenschaft. Der Schaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

07.11.2023 , 13:24 Uhr

Am frühen Montagmorgen stand in Niederkassel-Lülsdorf ein BMW in Flammen. Foto: Ulrich Felsmann





Gegen 3.10 Uhr wurde die Feuerwehr Niederkassel zu einem Brand in die Dresdener Straße in Lülsdorf gerufen. Auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus ist ein BMW in Brand geraten. Ein Anwohner hatte zuvor einen Knall gehört und Feuer gesehen. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein BMW bereits voll in Flammen. Das Feuer hatte zudem schon auf die Front eines VW-Golfs übergriffen. Und zwei weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen. Am frühen Montagmorgen ist auf einem Parkplatz in Niederkassel ein Brand ausgebrochen. Foto: Ulrich Felsmann Die Einsatzkräfte nutzten hydraulische Spreizer, um die Motorhauben der Autos zu öffnen. Während der Löscharbeiten fahndete die Polizei in der Umgebung nach möglichen Verdächtigen, allerdings ohne Erfolg. Wie es zum Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

(ga)