Brand in in Niederkassel Nachbarn retten Bewohner über Leiter aus brennendem Haus

Gegen 12.40 Uhr wurde die Feuerwehr Niederkassel zu einem Brand auf der Deutzer Straße gerufen. Da Personen noch im Haus waren, wurde die Brandalarmierung auf B4 erhöht. Als die Wehrkräfte am Haus ankamen, drang dichter Qualm aus einem Dachgeschossfenster. Die Bewohner des Hauses, eine 26-jährige Mutter mit ihrem ein Jahre alten Kind, sowie eine weitere Bewohnerin (21 Jahre), wurden kurz zuvor aus dem verqualmte Haus gerettet. Dazu hatten die Nachbarn eine Leiter am Haus angebracht und dann die drei Personen vom Dach, auf die Garage und von dort auf dem Grundstück in Sicherheit gebracht.