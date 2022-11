Feuerwehr-Einsatz in Uckendorf : E-Scooter ging in Garage in Flammen auf

E-Scooter ging in Garage in Flammen auf

Wegen eines Gebäudebrandes in Uckendorf musste die Feuerwehr Niederkassel am Freitagabend ausrücken. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Gebäudebrand in den Ortsteil Niederkassel-Uckendorf ausgerückt. Möglicherweise war ein E-Scooter Auslöser des Feuers.

Gegen 18.30 Uhr am Freitagabend wurde die Feuerwehr Niederkassel zu einem Brand in der Garage eines Einfamilienhauses in Niederkassel-Uckendorf gerufen. Als die Einsatzkräfte am Ölbergweg eintrafen, hatten Anwohner mit Hilfe eines Feuerlöschers die Flammen bereits gelöscht.