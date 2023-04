Ehemalige Evonik-Filiale in Niederkassel Bürgerinitiative bleibt am Chemie-Standort Lülsdorf aktiv

Interessant sind die Auswirkungen des Verkaufs auf die Planungen der Stadtbahn. Zunächst sollen die Güter weiterhin über die bestehenden Gleiskörper transportiert werden. Dies sei über ein neues Genehmigungsverfahren auf dem S-Bahn-Gleis sowohl rechtlich als auch technisch möglich. Die RSVG sei als Konzessionsträger berechtigt, die Strecke für den Personenverkehr zu nutzen. Smith: „Auch beide Verkehre auf ein Gleis zu bringen, soll kein Problem bereiten, dafür gibt es Intervalle und Zeitfenster, die vom Güterverkehr genutzt werden können. In nächster Zeit wird es eine Lenkungsgruppensitzung über diese Engstelle geben. Die Ingenieure haben das Thema im Blick, da kann Entwarnung gegeben werden.“ In Zukunft soll ein Gütergleisanschluss von der Evonik in Form einer gänzlich neuen Trasse in Ost-Westrichtung von Lülsdorf quer über die freie Fläche in Richtung Spich und Wahn entstehen. „Das Gütergleis ist aber noch reine Zukunftsmusik“, so Smith.