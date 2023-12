Bürgermeisterwahl in Niederkassel Glatter Durchmarsch für den SPD-Kandidaten

Kitz und Großgarten lieferten sich in den zwei vergangenen Wochen einen Wahlkampf, in dem sie nochmals alle und alles mobilisierten, was irgendwie möglich war. Die Stichwahl an diesem Sonntag musste die Entscheidung bringen. Die sozialen Medien wie Facebook und Instagram quollen über von Aussagen verschiedener Wahlhelfer und Parteifreunden, neue Plakate waren kurz nach dem ersten Wahlgang zu sehen. Beide Kandidaten waren emsig bemüht, die letzten wahlmüden Bürgerinnen und Bürger ins Wahllokal zu locken.