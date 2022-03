Unfall in Niederkassel : Linienbus landet nach Verkehrsunfall im Feld

Die Busfahrerin lenkte den Bus in ein Feld. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Ein schwerer Unfall mit einem Linienbus hat sich am Mittwoch in Niederkassel ereignet. Die Busfahrerin verhinderte dabei offenbar Schlimmeres, indem sie das Fahrzeug in ein Feld lenkte.



Am Mittwochmorgen kam es gegen 8.10 Uhr an einer Verkehrskreuzung im Niederkasseler Stadtteil Ranzel zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Angaben der Polizei befuhr eine 29 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Mercedes A200 aus Lülsdorf kommend die Feldmühlestraße in Richtung Uckendorf. Trotz Rotlicht fuhr sie demnach in den Kreuzungsbereich Porzer Straße/Hauptstraße/L82 ein und kollidierte dort mit einem aus Niederkassel kommenden Linienbus.

In Niederkassel sind ein Linienbus und ein Auto kollidiert. Foto: Dieter Hombach