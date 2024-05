Vorfall in Niederkassel-Ranzel Unbekannte dringen auf Gelände des Chemieparks Lülsdorf ein

Update | Niederkassel-Lülsdorf · Drei Unbekannte sind am späten Freitagabend auf das Gelände des Chemieparks Lülsdorf in Niederkassel-Ranzel eingedrungen. Die Polizei rückte an, konnte die Verdächtigen aber nicht fassen. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

13.05.2024 , 15:08 Uhr

Von Michael Wrobel und Christine Bähr