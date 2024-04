Theaterverein Rheidt Situationskomik, bei der das Publikum mitmacht

Generalprobe ist am 19. April, die Aufführungen am Samstag, 20. April um 19.30 Uhr und am Sonntag, 21. April um 15 Uhr jeweils in der Aula der Alfred-Delp-Realschule in Mondorf. Bestellte Karten können am Donnerstag, 11. April im Probenraum an der Rheidter-Werth-Schule abgeholt werden. Kartenbestellung unter ☏ 0160 116 98 53 sowie Restkarten an der Abendkasse.