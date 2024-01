Trotz Haushaltslage in Niederkassel Der Bau der Containerklassen für die Grundschule beginnt

Im August 2022 bereits wurde beschlossen, Containerklassen an der Pastor-Grimm-Straße aufzustellen. Damals waren sowohl Verwaltung als auch Politik noch davon ausgegangen, sechs Unterrichtsräume, bestehend aus vier Klassen- und zwei Differenzierungsräumen, als Containeranlage mieten zu können. Davon hat die Kämmerin abgeraten. Die Anmietung der Container belastet den Ergebnishaushalt in voller Höhe (voraussichtlich 1,1 Millionen Euro in der Zeit von 2023 bis 2025). Daher stellt die Anmietung der Container auch nach einer Haushaltsgenehmigung ein grundsätzliches finanzielles Problem für die Stadt Niederkassel dar, beschreibt es die Sitzungsvorlage für den Ausschuss für Bauen und digitale Infrastruktur. Dagegen würde der Erwerb einer solchen Containeranlage zunächst den „investiven“ Bereich belasten und sich durch Abschreibung und Verzinsung erst über Jahre ergebniswirksam auswirken.