Kopernikus-Gymnasium Niederkassel Das Dach der Aula ist schon wieder undicht

Es tropft schon wieder in der Aula des Kopernikus-Gymnasiums. Nachdem erst im Februar Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden mussten, hat der Starkregen der vergangenen Tage das Dach wieder undicht werden lassen. Eine Teilsperrung ist längst kein Thema mehr, die Aula muss vollständig geschlossen werden. „Wir sind in einem erheblichen Sanierungsstau, die städtischen Gebäude datieren alle aus den 60er bis 80er Jahren. Es ist nun – auch im Hinblick auf die städtischen Finanzen – der schlechteste Zeitpunkt, aber es muss gemacht werden“, so Bürgermeister Matthias Großgarten. René Böhmer, Fachbereichsleiter Hochbau ergänzt: „Wir haben bereits einen Sachverständigen hinzugezogen, der an einem Konzept für einen neuen Dachaufbau arbeitet. Aber es muss jetzt gehandelt werden.“