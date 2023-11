Bürgermeisterwahl in Niederkassel Die Männer auf der Bühne blieben blass

Am Ende blieb aber nicht nur er blass. Großgarten und Kitz zeigten sich in vielen Fragen einig, standen auch beide für die Ratsarbeit der vergangenen Jahre. Und was der „neue Stil“ sein soll, mit dem Großgarten am Ende Niederkassel führen will, blieb offen. Und Benjamin Meybohm nutzte seine wirkliche Chance nicht. Seine Versuche, klar zu machen, dass die beiden Parteipolitiker mit dafür verantwortlich für das sind, was in Niederkassel beschlossen und umgesetzt oder auch nicht angegangen wurde, klangen nach angezogener Handbremse.