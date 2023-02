Stadt muss Haushaltssicherungskonzept erstellen : Die Stadt Niederkassel ist pleite

Niederkassel Die Stadt Niederkassel kann das Loch in ihrer Haushaltskasse nicht mehr selbst stopfen. Deswegen muss sie nun ein Haushaltssicherungskonzept erstellen.

Die Botschaft von Niederkassels Bürgermeister Stephan Vehreschild an seinen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss war eindeutig: „Wir werden unliebsame Entscheidungen treffen müssen. Alle politischen Beschlüsse sind zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern“, sagte er am Mittwochabend mit Blick auf die finanzielle Lage der Stadt. Die Stadt befindet sich seit Beginn des Jahres in der vorläufigen Haushaltsführung. Das ist immer dann der Fall, wenn das neue Haushaltsjahr begonnen hat, die neue Haushaltssatzung aber noch nicht in Kraft getreten ist. Der Niederkasseler Etatentwurf ist nicht genehmigungsfähig.