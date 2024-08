CDU Niederkassel hat „Dienstwagen“ „Der Motor stinkt ein wenig, aber es fällt auf“

Derzeit wird sie in der Garage von Dano Himmelrath für ihren ersten Auftritt vorbereitet. Im Rahmen der Veranstaltung „Classic Cars in Mondorf“ soll sie am Samstag, 17. April erstmals bestaunt werden. Dazu mussten noch etliche Feinarbeiten geleistet werden. Das CDU-Stadtratsmitglied erklärt: „Die Griffe am Lenker, Türgriffe, Außenspiegel und Türschutzleisten haben wir erneuert.“ Auch das Standgas war nicht korrekt eingestellt – da half Himmelraths Bruder.