Ortsring Mondorf lädt für den 14. Mai ein Die Vorbereitungen für den „Dorftrödel“ sind auf der Zielgeraden

So war schnell klar, dass Karin Göldner, unterstützt von Peter Müller, den Dorftrödel federführend übernahm. 122 Teilnehmende haben sich für kommenden Sonntag angemeldet, die ihre Sachen vor ihrer Haustür ausstellen werden. „Für sie gilt: Auf dem eigenen Grund und Boden darf gebührenfrei feilgeboten werden. Bunte Luftballons werden als Orientierungshilfe den Weg weisen“ so der Vorsitzende. Hinzu kommen etliche private und gastronomische Angebote. Pizza, Waffeln und Bratwurst vom Grill sind avisiert. Auch die Stadtbücherei Mondorf beteiligt sich. Mit der Unterstützung vom Verein probiblio wird im Foyer und vor dem Gebäude der Bücherei eine Vielzahl von gut erhaltenen Büchern angeboten. Der Ortsring tritt nicht als Veranstalter auf, er koordiniert lediglich. „Das ist unser Ziel“, bestätigt Müller. „Wir bringen die Vereine an einen Tisch und laden sie zum Austausch ein, übernehmen aber nicht deren Arbeit“. Das ist in Mondorf gute Tradition.