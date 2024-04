Unfall an der Rheidter Straße Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Niederkassel-Rheidt

Drei Personen wurden am Samstagabend gegen 20.40 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Rheidter Straße (L269) und Südstraße in Niederkassel-Rheidt verletzt. Zwei Fahrzeuge waren dort kollidiert.

07.04.2024 , 09:58 Uhr

Foto: Ulrich Felsmann