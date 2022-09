Evangelische Auferstehungskirche : Ein Biergarten für die Menschen in Niederkassel

Niederkassel In Niederkassel öffnet bis Ende Oktober jeden Freitag der neue Gemeindebiergarten. Pfarrer Jens Römmer-Collmann erklärt, warum dort nicht nur Gemeindemitglieder willkommen sind.

Pflanzaktion der Evangelischen Kirche : Ein „Baum der Hoffnung“ für die Hochschule in Sankt Augustin Mit einer Pflanzaktion will Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, ein Zeichen setzen. Sieben Apfelbäume an sieben Orten sollen die Menschen zum Lebenswandel bewegen. Den Anfang machte die Hochschule in Sankt Augustin.

Auch Radfahrer sollen sich ans Tempolimit halten : Erste Fahrradstraße in Niederkassel eingeweiht Seit Jahren hat sich der ADFC Niederkassel für die Einrichtung von Fahrradstraßen in Niederkassel eingesetzt. Jetzt wird am Rheinufer die erste offizielle eröffnet. Der Fahrradclub fordert weitere.

Am ersten Freitag geht es um 18.30 Uhr los, direkt im Anschluss an das ebenfalls wöchentlich abgehaltene Friedensgebet. Schon nach einer Stunde sind alle acht Bierbänke besetzt. Nicht nur mit Gemeindemitgliedern – es kommen auch Menschen aus anderen umliegenden Gemeinden, Bekannte, Nachbarn und Freunde. Evangelisch muss man dafür ebenfalls nicht sein, sagt Römmer-Collmann. „Wir könnten den Biergarten auch gut im Garten machen, da gibt es mehr Platz und man müsste den Kühlschrank nicht vor das Haus tragen“, so der Pfarrer. Den Platz vor der Kirche habe er jedoch bewusst ausgesucht, damit der Biergarten näher an der Straße liege: So könne man einfacher auch mit Passanten in Kontakt kommen. „Das soll nicht gemeindeintern sein, sondern ein Treffpunkt für das Dorf.“