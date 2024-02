Supermarkt in Niederkassel-Ranzel Einbrecher stehlen Schokolade im Wert von 2000 Euro

In der Nacht auf Samstag, 10. Februar, sind bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in Ranzel eingebrochen und haben Schokolade gestohlen. Einer Meldung der Polizei zufolge hatten die Täter sich zwischen 1.25 und 2 Uhr Zugang zur Lagerhalle des Marktes in der Porzer Straße verschaffen. Dort nahmen sie Schokolade und Osterartikel im Wert von rund 2000 Euro mit.