Von Niederkassel nach Köln Einbrecher liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Nach einem Einbruch in Niederkassel sind die Verdächtigen mit ihrem Auto vor der Polizei geflohen. Die Verfolgung endete erst auf Kölner Stadtgebiet. Gegen 0.30 Uhr am frühen Montagmorgen sollen ein 22-jähriger und ein 36-jähriger Mann in Niederkassel in eine Doppelhaushälfte eingebrochen sein. Dies berichtet die Polizeidienststelle in Siegburg. Nachdem die Verdächtigen in die Doppelhaushälfte eingedrungen waren, bemerkten sie jedoch, dass die Bewohner des Hauses anwesend waren. Sie ergriffen daraufhin die Flucht in einem silbernen BMW Kombi, wobei sie von der Polizei bemerkt wurden.