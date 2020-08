Sachschaden : Einbrüche in Kirche und Roncallihaus in Niederkassel

Niederkassel Unbekannte Täter haben die Opferstöcke in der Pfarrkirche St. Matthäus in Niederkassel beschädigt. Die Gemeinde sichert die Tür jetzt doppelt.

Gleich zweimal schlugen Diebe in der vergangenen Woche im Bereich der Pfarrkirche St. Matthäus in Niederkassel zu. In der Nacht zu Mittwoch starteten der oder die Täter den ersten Versuch am Südportal der Pfarrkirche. Die massive Tür widerstand allerdings dem Einbruchsversuch. Wahrscheinlich die gleichen Täter, so vermutet Peter Langenbach, Kirchenvorstand von St. Matthäus, setzten dann in der Nacht zu Freitag zu einem zweiten Versuch an, diesmal am Nordportal der Kirche.