38 Fälle in Köln und der Region Polizei durchsucht Wohnungen von mutmaßlichen Schul-und Kitaeinbrechern

Niederkassel/Leverkusen · Am Dienstagmorgen hat die Polizei Durchsuchungen in 15 Wohnungen in Leverkusen und einem Apartment in Niederkassel durchgeführt. Die Beschuldigten sollen im vergangenen Jahr in mindestens 38 Schulen und Kitas eingebrochen sein.

09.01.2024 , 13:13 Uhr

Die Kölner Polizei hat am Dienstagmorgen zhalreiche Wohnungen durchsucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch





Von Constantin Graf