Tankstellen-Einbrüche in Swisttal und Niederkassel Angeklagte werden wegen Verdunkelungsgefahr verhaftet

Der achte Prozesstag am Landgericht Bonn in einem Verfahren gegen drei Angeklagte, die sich wegen sechs Blitzeinbrüchen in Tankstellen verantworten müssen, startete zunächst unspektakulär. Die drei Angeklagten (24, 31 und 35 Jahre alt) hatten gleich zu Prozessbeginn im Mai Geständnisse über ihre Verteidiger abgeliefert. Zwei Beschuldigte hatte das Oberlandesgericht im selben Monat sogar haftverschont und auf freien Fuß gesetzt. Da die beiden Verdächtigen sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgesetzt hätten, so die Begründung, würden sie es gegen gezahlte Kautionen von 12.000 und 14.000 Euro sicher nicht noch tun.