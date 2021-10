Einsatz in Niederkassel : Eine verletzte Person bei Küchenbrand

Am Freitag hat es in der Asylunterkunft gebrannt. Foto: Dieter Hombach

Ranzel Am Freitagabend wurde in Niederkassel eine Person bei einem Brand verletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand aber schnell im Griff.

Am Freitagabend gegen 19.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Niederkassel zu einem Feuerausbruch in einem Wohncontainer alarmiert. In einer Wohneinheit im ersten Stock der Containeranlage für Asylbewerber war es zu einem Brand gekommen. Wahrscheinlicher Auslöser war ein Topf mit Fett, der Feuer gefangen hatte. Zufällig anwesende Eltern in der nebenanliegenden Kita sahen die Flammen und alarmierten die Feuerwehr.