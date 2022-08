Auch Radfahrer sollen sich ans Tempolimit halten : Erste Fahrradstraße in Niederkassel eingeweiht

Erste Fahrradstraße in Niederkassel eingeweiht

Niederkassel Seit Jahren hat sich der ADFC Niederkassel für die Einrichtung von Fahrradstraßen in Niederkassel eingesetzt. Jetzt wird am Rheinufer die erste offizielle eröffnet. Der Fahrradclub fordert weitere.

Die Enthüllung des neuen Verkehrsschildes gestaltete sich schwieriger als geplant. Dano Himmelrath (CDU), Vorsitzender des Arbeitskreises Mobilität, musste die Hilfe von Bürgermeister Stephan Vehreschild in Anspruch nehmen, der ihm mittels Räuberleiter ermöglichte, das Schild von seiner Abdeckung zu befreien.

Seit eineinhalb Jahren arbeitet die Politik gemeinsam mit der Verwaltung an der Verwirklichung von Fahrradstraßen in der Stadt. Damals hatte der zuständige Ausschuss eine Fahrradstraße beschlossen. Schnell bildete sich ein Arbeitskreis, der gemeinsam mit dem Ordnungsamt verschiedene Varianten ausarbeitete. „Weder wollten wir Köln oder Bonn nacheifern, noch Wirtschaftswege zu Fahrradstraßen machen. Deshalb wird jetzt vom Schneppenhof über die gesamte Uferstraße bis zur Berliner Straße/Rochusstraße zwölf bis 24 Monate im Testmodus als Fahrradstraße light eröffnet“, erklärte Himmelrath.

Beigeordneter Carsten Walbröhl erklärte, dass der Kfz-Verkehr weiterhin frei bleibe: „Vorfahrts- wie Parkregelungen werden beibehalten.“ Ulrich Buchholz (Grüne) ist ebenfalls im Arbeitskreis, genau wie Vertreter des ADFC, erläutert: „Hier haben Radfahrer Vorrang, sie dürfen sogar nebeneinander fahren.“ Dies soll auch bei weiteren Fahrradstraßen in Uckendorf und Rheidt so sein. Bereits bestellte überdimensionale Transparente an den Hauptzufahrten der Fahrradstraßen werden zukünftig auf die Verkehrsregelungen hinweisen.