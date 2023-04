Mehr als 600 Beschäftigte betroffen Evonik verkauft Standort in Niederkassel-Lülsdorf

„Es ist gut, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lülsdorf und dem zugehörigen Geschäft in Wesseling in erfahrene und bewährte Hände kommen“, sagt Thomas Wessel, Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Evonik. „Das war und ist für uns Grundbedingung bei jedem Verkaufsprozess.“ Auch der Betriebsrat äußerte sich zufrieden. „Für die Beschäftigten ist dies eine sehr gute Nachricht. Alle haben lange darauf gewartet, was passiert. Nun haben wir endlich Klarheit. Wir hatten immer die Hoffnung, einen Investor zu finden, der viel Erfahrung in der chemischen Industrie mitbringt und der bereits gezeigt hat, dass er an anderen Standorten nachhaltig und langfristig investiert und diese weiterentwickelt“, so Michele Agusta, Betriebsratsvorsitzender.