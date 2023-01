Einsatz in Niederkassel-Ranzel : Lkw verliert Diesel nachdem er sich den Tank aufgerissen hatte

Einsatz in Niederkassel-Ranzel

Durch einen aufgerissenen Tank verlor dieser 7,5-Tonner in Niederkassel-Ranzel literweise Diesel. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel-Ranzel Beim Rangieren hat sich am Donnerstagnachmittag in Niederkassel-Ranzel ein Lkw-Fahrer den Tank aufgerissen. Die Feuerwehr wurde zur Beseitigung des ausgeflossenen Diesels alarmiert.

Gegen 15 Uhr am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Niederkassel alarmiert. Ein Lkw-Fahrer hatte beim Rangieren in der Von-Galen-Straße im Ortsteil Ranzel den Dieseltank seines 7,5-Tonners beschädigt. Er hatte eine etwa 30 Zentimeter hohe Mauer übersehen. Anschließend lief der Sprit aus dem aufgerissenen Tank auf die Straße.

Da der Fahrer offensichtlich das Malheur nicht bemerkt oder die Folgen falsch eingschätzt hatte, fuhr er weiter über die Ommerichstraße in Richtung Fasanenstraße, bis ihn ein Passant, der den Unfall mitbekommen hatte und hinterhergelaufen war, stoppen konnte.

Die daraufhin alarmierte Polizei sperrte die verunreinigten Straßenabschnitte komplett für den nachfolgenden Verkehr ab, damit die ebenfalls herbeigerufenen Feuerwehrkräfte die Straße vom ausgelaufenen Kraftstoff reinigen konnten. Laut Aussage der Einsatzleitung war glücklicherweise kein Diesel in die Kanalisation gelaufen. Auf der Ommerichstraße hatte sich aber eine rund zwei Meter breite Dieselspur gebildet, so dass die Feuerwehr Niederkassel mit Hilfe eines Spezialfahrzeugs einer Privatfirma per Hochdruck-Vakuum-Nassreinigung die Diesel- und Ölspuren beseitigen musste.