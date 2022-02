Niederkassel : Kurzschluss im Sportpark Süd sorgt für Feuerwehreinsatz

Im Sportpark Süd hat es am Montag einen Kurschluss gegeben. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Am Montagabend gegen 20.55 Uhr hat es im Sportpark Süd in Niederkassel einen Kurzschluss in einem Verteilerkasten gegeben. Nach Informationen der Redaktion führte der Kurzschluss zu einem Stromausfall, sodass die Flutlichter ausfielen.



Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn