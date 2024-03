Baupläne trotz Haushaltssicherung Niederkassel tut sich mit Unterbringung von Flüchtlingen schwer

Die Diskussion um die Aufnahme von Geflüchteten geht in Niederkassel in eine weitere Runde. 4,9 Millionen Euro hat die Stadt im Jahr 2022 an Aufwendungen für die Versorgung von geflüchteten Menschen bekommen, 6,5 Millionen hat sie ausgegeben. Unter anderem ist es dieses Minus von 1,6 Millionen, das einige Ratsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger vor dem Hintergrund der Haushaltssicherung unzufrieden stimmt. Dennoch ist laut Verwaltung mit einer weiteren Zunahme der Zuweisungen vom Land zu rechnen. Verhandelt werden aktuell verschiedene Möglichkeiten, wie diese Hilfe- und Unterkunftsuchenden untergebracht werden können.