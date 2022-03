Familie im Kriegsgebiet : Yuliya Zenker aus Niederkassel sorgt sich um ihre Eltern in der Ukraine

Bei der Solidaritätskundgebung auf dem Rathausplatz in Niederkassel hat Yuliya Zenker (rechts) die ukrainische Nationalhymne gesungen. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Niederkassel Yuliya Zenker aus Niederkassel will ihre Eltern aus der Ukraine herausholen. Sie sagt: „Sie sitzen in Bunkern und haben einfach nur Angst.“ Sie erzählt von den Sorgen um ihre Familie, welche Nachrichten sie aus dem Kriegsgebiet erreichen und was sie hier bewegt.



Yuliya Zenker lebt seit 18 Jahren in Deutschland. Seit acht Jahren besitzt sie die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie wohnt in Niederkassel. Bis vor wenigen Tagen hat sie sich für Politik nie wirklich interessiert. Nun ist alles anders. Ihre Welt hat sich verändert.

Im Jahr 2000 hat sie 16-jährig auf der Krim ihren Schulabschluss gemacht. Anschließend ging es nach Kiew zum Jurastudium, das sie mit dem Master abschloss. Sie war Klassenbeste und erhielt ein Stipendium, mit dem sie ihr Studium finanzieren konnte. Schon damals begann sie, Deutsch zu lernen, um dann nach dem Uni-Abschluss 2005 in Deutschland ihr Glück zu versuchen.

Freunde und Verwandte leben im Kriegsgebiet

Nach bestandenen Prüfungen am Goethe-Institut schaffte sie ein deutsches Jurastudium mit Master LL.M.-Zertifikat (Master of Law). „Während des Studiums in Bonn habe ich hier, in meiner Wahl- und Wunschheimat, meinen Mann kennengelernt. Es hat sich alles zum Guten gefügt. Wir haben gebaut, wir haben zwei kleine Kinder, ich bin schwanger, alles war gut, bis vor wenigen Tagen“, sagt sie.

Seitdem macht sich Yuliya große Sorgen. „Es sind ja nicht nur meine Eltern, die im Kriegsgebiet leben. Alle meine Verwandten sind dort, viele Cousins und Cousinen, Patenkinder. Die Eltern, deren Schwestern und Brüder, leben in Ismajil, einer Stadt am Unterlauf der Donau in der Südukraine. Etliche Cousins leben in der Nähe der großen Hafenstadt Odessa. Alle haben nur noch Angst. Eine Cousine ist Frauenärztin. Sie geht morgens zu Fuß zur Arbeit und sagt ‚Ich gehe vom Gefängnis bis zum Friedhof‘, weil sie das Haus nicht verlassen darf und nicht weiß, ob sie lebend im Krankenhaus ankommt. Aber sie sagt auch: ‚Die Stadt wird sich nicht aufgeben‘.“

Hoffnung auf Frieden

Sie weiß, dass Freunde und Verwandte nicht mehr richtig schlafen. Die gepackte Tasche steht immer neben dem Bett. Damit es schnell geht, wenn es sein muss. „Ich will meine Eltern da rausholen, aber mein Vater will bleiben, keiner will freiwillig das Land verlassen. Sie sitzen in Bunkern und haben einfach nur Angst.“ Aber sie hat auch Hoffnung. Hoffnung auf Frieden, der sich aus den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine entwickeln könnte. Denn sie hat auch russische Nachbarn. „Das sind Menschen wie wir alle, auf sie wollen wir keine Hexenjagd veranstalten. Wir haben doch alle Freunde und Verwandte in Russland, wir wollten nie gegen Russland kämpfen.“