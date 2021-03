Verein Pfaffenhütchen : Frühjahrsputz am Niederkasseler Rheinufer

Frühjahrsputz am Niederkasseler Rheinufer

Auch am Rheinufer unterhalb der Pfarrkirche St. Matthäus sammelten Mitglieder des Vereins Pfaffenhütchen allerlei Müll. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Der Niederkasseler Verein Pfaffenhütchen räumte am Rheinufer auf – und muss noch einmal anrücken, weil so viel Unrat herumlag.

Nach drei Stunden Arbeit hatten neun Mitglieder des Niederkasseler Vereins „Pfaffenhütchen“ rund zwanzig blaue Müllsäcke voll Unrat eingesammelt. Sie stellten sie zum Abtransport durch den städtischen Bauhof auf dem Rheindamm in Niederkassel ab.

Der Verein, der sich schon seit über 30 Jahren mit dem Thema Umweltschutz beschäftigt, hatte seine Mitglieder am Mittwoch zum Frühjahrsputz am Niederkasseler Rheinufer aufgerufen. Ausgerüstet mit Handschuhen, Arbeitskleidung, Gummistiefeln und Müllsäcken machten sich die freiwilligen Helfer daran, das dicht bewaldete Rheinufer, vom „Klosterkrippchen“ bis zur „Nato-Rampe“ in Rheidt, von Unrat und Müll zu befreien.