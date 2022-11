Theaterverein Rheidt feiert 92-jähriges Bestehen : Geburtstagsdinner mit Überraschungsgästen

Niederkassel Beim Theaterverein Rheidt geht nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der Vorhang auf. Gefeiert wird damit auch das 92-jährige Bestehen.

Nun heißt es mit zweijähriger Verspätung also in diesem Jahr „Vorhang auf“ für ein Stück, das passender nicht sein könnte. Der Theaterverein mit seiner eigenen nun mittlerweile 92-jährigen Tradition spielt ein Stück, das – zumindest im weitesten Sinne – angelehnt ist an den bekannten Silvester-Sketch „Dinner for One“. Ob der Butler, in diesem Fall gespielt von Daniel Gómez Sandow, in der Rheidter Version auch seinen eigenen Kampf mit dem Tigerkopf auszutragen hat, sei an dieser Stelle noch nicht verraten.