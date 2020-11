Erste Ratssitzung : Großgarten ist Vizebürgermeister in Niederkassel

Großgarten ist Vizebürgermeister in Niederkassel

Niederkassel Faustdicke Überraschung bei der ersten Ratssitzung nach der Kommunalwahl in Niederkassel: Trotz Zusammenarbeit von CDU und Bündnis 90/Grüne wird SPD-Mann Matthias Großgarten zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt.

Dem lebensältesten Ratsmitglied Edgar Engelhardt oblag es, die erste Ratssitzung nach der Kommunalwahl zu eröffnen und den hauptamtlichen Bürgermeister Stephan Vehreschild in sein Amt einzuführen und zu vereidigen. Im Anschluss an die Amtseinführung sagte Vehreschild, dass man die Gesundheit der Bürger sehr ernst nehme und alles unternehmen werde, um ein Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Zuvor hatte man an alle Teilnehmer FFP-2-Masken verteilt, die während der gesamten Ratssitzung zu tragen waren. Als weitere Maßnahmen gegen die Pandemie setzt man bei der Stadt auf Telearbeit der Mitarbeiter, Videokonferenzen und vierschiebt die Termine für Ausschüsse in den Dezember. Auch die Änderung der Hauptsatzung, die Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses und die Bildung eines Seniorenbeirates wird im nächsten Monat in Angriff genommen.