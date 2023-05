Interimslösung bis zur Schulerweiterung Grundschule Niederkassel erhält Containerklassen

Hintergrund ist die angespannte Niederkasseler Haushaltslage. Die Mietkosten für die ursprünglich angedachte Lösung hätten bei rund 1,1 Millionen Euro für die Zeit von 2023 bis 2025 gelegen, was die Stadt vor ein grundsätzliches finanzielles Problem stellen. Deswegen musste eine Alternative her. Statt zu mieten, kauft die Stadt nun eine deutlich reduzierte mobile Anlage. Diese Investition ist laut Kämmerei darstellbar. Anstelle von sechs Unterrichtsräumen hat sie allerdings nur vier Klassenräume. Zudem entfallen WC-Container. Die Anlage soll auf dem Schotterparkplatz neben dem gelben Gebäude aufgebaut werden. So sei eine Anbindung an die Heizungsanlage dieses Gebäudes möglich, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Auf Wunsch der Schulkonferenz soll der gesamte Bereich dann eingezäunt werden.