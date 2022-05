Baumesse in Niederkassel : Handwerksbetriebe und Experten geben Tipps zum Hausbau

Die Niederkasseler Baumesse im Schulzentrum Nord aus der Vogelperspektive. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Die Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel hat mit Blick auf die Entwicklung des Neubaugebiets „Im Obstgarten“ in Rheidt eine Baumesse organisiert. Aber auch andere Interessenten nutzten angesichts steigender Baupreise die Gelegenheit für den Austausch.



Explodierende Grundstückspreise, fehlendes oder erheblich verteuertes Baumaterial, von Eisen, Stahl und Holz bis hin zu Sand und Kies – das sind die Probleme, die auf einen Häuslebauer heutzutage zukommen. Da auch die Europäische Zentralbank (EZB) an der Zinsschraube dreht, haben sich auch die Bauzinsen erhöht. All dies scheint aber den Ansturm auf ein Häuschen im Grünen nicht brechen zu können. Allein in Niederkassel gab es eine riesige Nachfrage auf rund 40 Grundstücke im Rheidter Neubaugebiet „Im Obstgarten“. Nach einem komplexen Punkte-System blieben aus 500 Bewerbern 40 zukünftige Bauherrn übrig. Für die, aber auch für alle anderen Interessierten hatte die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Niederkassel am Sonntag zur Baumesse in den Norden der Stadt eingeladen.

„Wir haben hier ins Schulzentrum Nord eingeladen, um so Handwerksbetriebe, Dienstleister und Experten die Gelegenheit zu bieten, mit zukünftigen Bauherrn ins Gespräch zu kommen“, sagte SEG-Geschäftsführer Sebastian Fischer, der gemeinsam mit Julia Hake, Projektmanagerin Wirtschaftsförderung, die Messe organisiert hatte. Dazu gab es thematische Fachvorträge und die Gelegenheit mit Handwerkern, Finanzberatern der Banken, Architekten und Mitarbeitern der Stadtwerke sowie der Abwasserwerke ins Gespräch zu kommen. Handwerker klagen nicht nur über explodierende Kosten, sondern ihnen fehlen auch Arbeitskräfte, sodass sie trotz voller Auftragsbücher nicht alle Aufträge annehmen können. Das bestätigte auch Zimmermeister Thomas Mandt aus Mondorf. „Wir müssen in unsere Verträge Preisgleitklauseln einbringen, denn die Preise in allen Bausegmenten ändern sich wöchentlich in eine Richtung; nach oben“, so der Zimmermeister.

Wenig Platz zum bauen

Zimmermeister Thomas Mandt im Gespräch mit SEG-Geschäftsführer Sebastian Fischer. Foto: Dieter Hombach

Ein weiteres Problem für die Personen, die gerne bauen würden, sind fehlende Baugrundstücke. So gibt es auch in Niederkassel kaum ein durchschnittlich großes Grundstück mit rund 500 Quadratmeter für ein Einfamilienhaus. Größere Parzellen werden von Bauträgern zu fast allen aufgerufenen Preisen aufgekauft, die dann an zukünftige Käufer weitergegeben werden. Die Bauherrn wiederum beklagen sich, dass der Bauträger wegen der Kostenentwicklung keine verbindlichen Preise mehr nennen kann oder will, sodass die Baukosten schnell das von der Bank gesetzte Limit überschreiten. Dazu sagte Thomas Langenbach, Baufinanzierungsberater der KSK Köln: „Es wird schwieriger für die Bauherrn. Wir müssen die Raten höher ansetzen und merken schon eine gewisse Zurückhaltung bei unseren Kunden, denn die Bauzinsen sind von 0,9 Prozent jetzt auf über drei Prozent gestiegen und keiner weiß wohin die Reise geht.“